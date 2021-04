Messico: Save the Children, rischio Covid e abusi per aumento minori migranti in centri detenzione sovraffollati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Save the Children ritiene che il numero di bambini e di minori non accompagnati potrebbe aumentare ancora. L'Organizzazione chiede a tutti i paesi della regione di promuovere politiche che proteggano i diritti dei bambini, aumentino il sostegno umanitario e affrontino i bisogni dei minori in tutte le rotte dei migranti. "Centinaia di migliaia di famiglie sono fuggite dalla violenza e dall'instabilità nel Triangolo settentrionale dell'America centrale, che comprende Guatemala, Honduras ed El Salvador. I bambini e le loro famiglie, durante la migrazione, vivono in uno stato di grave bisogno umanitario aggravato dagli effetti della pandemia di COVID-19 che esacerba la loro vulnerabilità. Chiediamo ai governi di garantire che i loro diritti siano rispettati indipendentemente dal loro status migratorio", ha affermato Victoria Ward, Direttore regionale di Save the Children in America Latina e nei Caraibi. Recentemente, il Messico ha approvato una legislazione per dare maggiore protezione ai minori migranti, che comprende, tra l'altro, il divieto di separazione delle famiglie e di detenzione da parte delle autorità preposte all'immigrazione e l'obbligo di fornire protezione e alloggio adeguati durante la risoluzione della loro situazione. Save the Children chiede al governo messicano di applicare queste misure e proteggere il benessere dei bambini e degli adolescenti migranti, molti dei quali sono stati bloccati in strutture per due anni, in attesa di una risoluzione del loro processo di immigrazione negli Stati Uniti.