Recovery: Occhiuto-Russo al Pd, con precedente governo al Sud solo il 30 per cento

- Il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Roberto Occhiuto, e il vice capogruppo, Paolo Russo, affermano in una nota congiunta che "il giorno dopo l'invito del presidente Draghi a 'non fare i capricci' è sconcertante leggere le dichiarazioni del vice presidente del gruppo Pd alla Camera, Piero De Luca, e dei deputati dem Pietro Navarra e Ubaldo Pagano, che barano sui dati per sostenere la superiorità del piano Sud del precedente governo rispetto a quello presentato ieri da Mara Carfagna in Conferenza Unificata. Forse i colleghi - proseguono - soffrono il fatto che l'onorevole Carfagna in otto settimane sia riuscita a portare al 40 per cento, con possibilità di incremento, la quota delle risorse europee del Recovery destinate al Mezzogiorno". (segue) (Com)