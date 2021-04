Recovery: Occhiuto-Russo al Pd, con precedente governo al Sud solo il 30 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come De Luca potrebbe capire se sfogliasse il Def, il Fondo Sviluppo e Coesione utilizzato nel Pnrr, sarà ricostituito con risorse ordinarie man mano che arriveranno i finanziamenti da Bruxelles: nessuno scippo al Sud, solo una utile anticipazione che consente maggiore massa critica nella spesa dei prossimi mesi. Vogliamo dare ai colleghi anche un'altra informazione preziosa: all'insediamento del governo, la primissima ricognizione sulle percentuali del Pnrr che sarebbero effettivamente andate al Sud, aveva quotato un misero 30 per cento. Solo una vigorosa azione sui vincoli di destinazione e sul rafforzamento di progettualità specifiche, concertata dal ministro Carfagna con il presidente Draghi, i colleghi ministri e particolarmente col ministro Franco - concludono - ha consentito di arrivare a un montante complessivo soddisfacente, che dovrà essere ancora incrementato". (Com)