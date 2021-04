© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai dati arrivati da Roma potremmo essere in zona gialla: esistono ancora dei limiti quindi continuiamo a essere arancioni, ma fortunatamente i nostri dati stanno molto migliorando, per cui siamo praticamente come numeri in zona gialla". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al termine della sua visita al centro vaccinale alla Fabbrica del vapore di Milano". (Rem)