Romania: febbraio 2021, lavori costruzioni in calo dello 0,6 per cento

- Il volume dei lavori di costruzione in Romania è calato nei primi due mesi del 2021, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, dello 0,6 per cento come serie lorde; mentre come serie rettificate il volume dei lavori di costruzione è calato del 2 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Parallelamente si sono verificate diminuzioni negli edifici residenziali (-15,4 per cento) e negli edifici non residenziali (-12,8 per cento). D'altra parte, le costruzioni di ingegneria sono aumentate dell'8,6 per cento. Secondo la fonte citata, nel mese di febbraio 2021, rispetto al mese precedente, i lavori di costruzione sono aumentati del 30,4 per cento; mentre rispetto al medesimo mese del 2020 sono aumentati 3,3 per cento. (Rob)