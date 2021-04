Covid: Fedriga, positiva riapertura ristoranti all’aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia che dal 26 aprile i ristoranti potranno riaprire a pranzo e a cena, sia pure per i soli tavoli all’aperto, è molto positiva. Siamo grati al Governo per aver accolto alcune nostre proposte contenuti nelle linee guida: lo dichiara il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, commentando le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa oggi. "Proseguiremo lungo il percorso della massima collaborazione istituzionale, nella convinzione che gradualmente – anche grazie ai progressi della campagna vaccinale – sarà possibile con responsabilità rimettere in moto il Paese ed andare incontro alle aspettative di cittadini e di imprese. Nei prossimi giorni – sottolinea infine il presidente della Conferenza delle Regioni -elaboreremo ulteriori proposte per altri settori in un’ottica di collaborazione Governo-Regioni e in un quadro di massima sicurezza e di rispetto dei necessari protocolli di prevenzione". (Rin)