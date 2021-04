Albania: Assemblea parlamentare Consiglio d'Europa monitorerà elezioni 25 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di 18 membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Pace), guidata da Aleksander Pociej, osserverà lo svolgimento delle elezioni parlamentari del 25 aprile in Albania, insieme agli osservatori dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e dell'Ufficio dell'Osce per le istituzioni democratiche e i diritti umani. La delegazione, prima di recarsi in Albania, terrà incontri a distanza, in particolare con il ministro dell'Interno, con i leader e i rappresentanti dei partiti politici e delle coalizioni in corsa per il voto, con il presidente della commissione elettorale centrale, così come con i rappresentanti della società civile e dei media. Un membro della Commissione di Venezia - il gruppo di esperti legali indipendenti del Consiglio d'Europa - fornirà sostegno legale durante la visita. Per lunedì 26 aprile è prevista inoltre una conferenza stampa congiunta a Tirana.(Alt)