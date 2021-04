Congo-Brazzaville: presidente Sassou-Nguesso giura per il quarto mandato consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou-Nguesso, ha prestato giuramento per il quarto mandato consecutivo. Lo rende noto la presidenza di Brazzaville su Twitter. "Per quanto mi riguarda, il lavoro non si ferma", ha affermato il capo dello Stato congolese nel suo discorso pronunciato durante la cerimonia di inaugurazione che si è svolta oggi nella capitale Brazzaville. Sassou-Nguesso ha promesso di voler ridurre la dipendenza dalle entrate petrolifera e di rafforzare il fabbisogno alimentare del Paese. Il capo dello Stato, al potere dal 1979 tranne una pausa dal 1992 al 1997, ha vinto le elezioni del mese scorso - che sono state boicottate da alcuni partiti di opposizione - con l'89 per cento dei voti. Il principale candidato dell'opposizione, Guy-Brice Parfait Kolélas, è morto il giorno delle elezioni dopo essere stato improvvisamente ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19.(Res)