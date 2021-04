Etiopia: volo umanitario della Cooperazione italiana per la fornitura di beni umanitari nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato oggi alle ore 13 italiane presso l'aeroporto di Macallè, in Etiopia, un volo umanitario della Cooperazione italiana partito dalla Base di pronto intervento delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi con a bordo un carico di otto tonnellate di materiale sanitario, di cui sei tonnellate di farmaci e kit medico-sanitari e due tonnellate di farmaci messi a disposizione dalla Croce Rossa italiana. Il volo umanitario italiano - tra i primi realizzati da parte di donatori internazionali che atterrano nella regione del Tigrè - è destinato al rafforzamento delle attività di assistenza sanitaria della Croce Rossa etiope a sostegno della popolazione colpita dalle gravi conseguenze umanitarie provocate del conflitto nell’area. Lo riferisce la Farnesina in una nota. "Questo volo è un segno tangibile del nostro impegno verso la regione del Tigrè, segnata in questi mesi da un conflitto che ha provocato vittime e sofferenze alla popolazione. Vogliamo alleviare queste sofferenze e a far cessare le ostilità e le violenze", ha dichiarato la viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni. (Com)