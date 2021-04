Covid: al via vaccinazioni alla Casa della salute di Rocca Priora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziata a grande ritmo la campagna di vaccinazione anti-covid 19 alla Casa della Salute di Rocca Priora. Per la giornata di oggi si contano già 100 prenotazioni per la somministrazione del vaccino alle fasce di età over 60 come previsto da Salute Lazio e Regione Lazio. "Oggi abbiamo visitato il centro vaccinale allestito alla Casa della Salute di Rocca Priora. Uno spazio allestito da Asl Roma 6 con tutte le accortezze e le misure di sicurezza che la pandemia richiede a cui si aggiunge il grande senso di accoglienza e professionalità che trasmettono i tanti medici e operatori sanitari che stanno lavorando alle vaccinazioni", commentano la sindaca Anna Gentili visitando il centro vaccinale insieme all'assessora Sara Ponzo e alla consigliera Flavia Testa. (segue) (Com)