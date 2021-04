Covid: al via vaccinazioni alla Casa della salute di Rocca Priora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo anno abbiamo lavorato a stretto contatto con Narciso Mostarda, direttore Asl Roma 6, Marco Mattei, dirigente Asl Roma 6, e Roberto Falera, Responsabile Casa della Salute, per proseguire nell'offerta dei servizi sanitari di base anche durante le fasi più dure della pandemia. A loro il ringraziamento di tutta la nostra città. Oggi anche Rocca Priora è in corsa per dare il suo più grande contributo alla lotta contro questo terribile virus e di questo ne siamo fortemente orgogliosi", concludono la sindaca Anna Gentili visitando il centro vaccinale insieme all'assessora Sara Ponzo e alla consigliera Flavia Testa. (Com)