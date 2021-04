© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe volerci almeno un decennio prima che il debito dell'Italia torni al livello pre pandemia del 135 per cento del Pil e ci vorrebbe un ulteriore decennio per raggiungere il 100 per cento, "anche in scenari ottimistici". E’ quanto si legge in un report di Fitch Ratings sulla riforma delle norme dell’Ue in materia finanziaria.(Rin)