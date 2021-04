Ricerca: in Lombardia progetto "Ada270", uno studio per capire cambiamenti climatici e conseguenze ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, si è recato questa mattina in visita al campo base sul ghiacciaio del Mandrone (3050 metri sul livello del mare) dove si sta lavorando al progetto 'Ada270', sostenuto da Regione Lombardia in partnership con altri soggetti pubblici e privati. Si tratta di: Fondazione Lombardia per l'ambiente (Fla), Comunità montana della Valcamonica (partner istituzionali e finanziatori del progetto), Università Bicocca, Politecnico di Milano, Land & Cogeo (partner tecnici e scientifici attuatori, coordinati da Fla), Edison, Valcamonica servizi e Acqua surgiva. Il progetto prevede l'estrazione di una 'carota' di ghiaccio alla profondità di 270 metri. Servirà per effettuare analisi e misurazioni da parte del team scientifico, al fine di ricostruire gli ultimi 200-300 anni della storia climatica e ambientale dell'area alpina. A 3000 metri risulta più complicato respirare con Dispositivi di difesa individuale (Dpi), per questo prima di salire tutti sono stati sottoposti a tampone. Ed è la ragione per cui i partecipanti sono senza mascherina. Al sopralluogo hanno partecipato, oltre all'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, Fabrizio Piccarolo direttore di Fondazione Lombardia per l'ambiente (Fla), Roberto Laffi direttore generale Territorio e protezione civile di Regione Lombardia, Dario Fossati direttore vicario dell'Assessorato al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia. (segue) (Com)