Ricerca: in Lombardia progetto "Ada270", uno studio per capire cambiamenti climatici e conseguenze ambientali (2)

- "Sono impressionato da questo lavoro straordinario - afferma l'assessore Cattaneo - per la prima volta si scende a 270 metri di profondità per estrarre una carota di ghiaccio al fine di capire i cambiamenti climatici e ambientali. La Regione ha voluto sostenere questo progetto scientifico, attraverso il quale poter leggere la storia del ghiacciaio: esso rappresenta infatti un archivio in cui sono custodite polveri, aerosol, gas, resti vegetali, pollini, batteri". "Potremo capire - aggiunge l'assessore - come si sia modificato il clima e come la natura si sia adattata a questi cambiamenti. Un progetto mai tentato prima a queste profondità. Abbiamo già superato i 220 metri di profondità. Questo a conferma che la Lombardia sui temi ambientali, del cambiamento climatico, dello studio della biodiversità e di un modello di sviluppo sostenibile, è già oggi una regione all'avanguardia". "La Fondazione Lombardia per l'ambiente - commenta il direttore Fabrizio Piccarolo - è orgogliosa di coordinare scientificamente questo ambizioso progetto, che ci permette di delineare i trend climatici e ambientali degli ultimi secoli. Non solo, ci consentirà di costruire con più certezza scenari climatici futuri in base ai quali realizzare interventi efficaci per ridurre i rischi derivanti dall'innalzamento delle temperature e gli impatti del cambiamento climatico". (Com)