Forza Italia: Bernini, nuove nomine nel segno della competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro, Mezzogiorno, immigrazione e cooperazione internazionale sono alcune delle sfide cruciali che il Paese ha di fronte per il rilancio dopo la pandemia: Forza Italia ha scelto di affidare questi dipartimenti alla senatrice Toffanin, agli onorevoli Cannizzaro e Battilocchio e all'avvocato Bonsangue, quattro dirigenti di comprovata esperienza a cui va il mio fortissimo augurio di buon lavoro. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, secondo cui il partito si rafforza, si struttura e si rinnova nel segno della competenza per essere sempre più vicino alle istanze del Paese reale.(Rin)