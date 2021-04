Alitalia: Miccoli (Pd), è vertenza di Roma, Raggi e Calenda inadeguati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hanno ragione le lavoratrici e i lavoratori di Alitalia che stanno manifestando sotto il Campidoglio, la vertenza Alitalia è la vertenza di Roma, perché gli esuberi derivanti da un piano di ridimensionamento delle compagnia di bandiera, sarebbero circa 7mila e ricadrebbero in gran parte su Roma, Ostia e Fiumicino e rappresenterebbero un massacro sociale nel nostro territorio". Così in una nota Marco Miccoli, della direzione nazionale del Pd, presente alla manifestazione dei lavoratori di Alitalia che si sta svolgendo sotto al Campidoglio. (segue) (Com)