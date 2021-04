© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prospettiva di riaperture graduali, "si può ipotizzare di mantenere il coprifuoco alle 22 per un periodo, per poi ampliare i termini". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in collegamento con SkyTg24. "Fondamentale - ha detto - è però iniziare a dare una prospettiva" ha concluso. (Rin)