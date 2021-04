Moldova: presidente Sandu lunedì a Strasburgo per visita al Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, effettuerà lunedì una visita ufficiale alla sede del Consiglio d'Europa a Strasburgo, dove ha in programma incontri con la segretaria generale dell'organismo internazionale, Marija Pejcinovic Buric. A Strasburgo Sandu ha in agenda incontri anche con il presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Hendrik Daems, con il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo Robert Spano, con il commissario per i diritti umani Dunja Mijatovic, con il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, e con vice governatore della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa Carlo Monticelli. Secondo quanto riferisce l'amministrazione presidenziale di Chisinau con un comunicato, nel corso della visita la presidente Sandu affronterà questioni relative alla riforma della giustizia, la lotta alla corruzione ad alto livello, lo sviluppo di un programma di ripresa economica, e la sicurezza regionale. Sandu parteciperà insieme alla segretaria generale, l'ex ministra degli Esteri croata Pejcinovic Buric, alla cerimonia ufficiale di lancio del Piano d'azione del Consiglio d'Europa per la Moldova 2021-2024, che definisce le priorità per la cooperazione per i prossimi quattro anni e mira a sostenere le riforme democratiche e l'attuazione degli standard dell'organismo internazionale in materia di democrazia, stato di diritto e diritti umani. Sandu terrà anche un discorso nella plenaria dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. (Rob)