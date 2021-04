Disabilità: Figliomeni (Fd'I): basta rimpalli, ma risposte su contributi per famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bastava il tema dei rifiuti, adesso a fare le spese del solito giochino di rimpallo di responsabilità e dello scaricabarile tra Regione Lazio e Roma Capitale sono le persone con disabilità dove, almeno la metà dei beneficiari, stanno ancora aspettando da tanti mesi i contributi di cura". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Non possiamo tollerare che le famiglie, che necessitano assolutamente di un aiuto economico poiché una persona non autosufficiente ha necessità di assistenza continuativa e monitoraggio costante, si trovino in mezzo alla campagna elettorale perenne tra Pd e Cinque stelle - aggiunge Figliomeni -. Auspichiamo una rapida e sollecita risoluzione della vicenda al fine di dare una risposta a persone già provate nella quotidianità". (Com)