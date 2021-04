Spagna: il 19 aprile visita a Madrid del presidente della Repubblica Dominicana Abinader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì, 19 aprile, il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, farà una visita ufficiale in Spagna, nel quadro della sua partecipazione al vertice ibero-americano dei capi di Stato e di governo ad Andorra, il 20 e 21 aprile. Il presidente Abinader sarà ricevuto dal re, Felipe VI, e dal primo ministro, Pedro Sanchez. Durante la visita è prevista la firma di un memorandum d'intesa per le consultazioni bilaterali tra i due ministeri degli Esteri per il monitoraggio delle questioni di interesse comune. Durante il viaggio saranno affrontati i principali dossier dell'agenda bilaterale, regionale e internazionale in vista del vertice ibero-americano ad Andorra. In una nota del ministero degli Esteri, il governo spagnolo ha ribadito il suo impegno a continuare a lavorare a stretto contatto con le autorità della Repubblica Dominicana per continuare a rafforzare le "eccellenti relazioni bilaterali", nelle loro molteplici dimensioni tra cui quella economica, così come i profondi legami storici e culturali, per il benessere e la prosperità dei due Paesi. (Spm)