Alitalia: Fassina (Leu), depredata da privati, subito Ita e poi soluzione strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alitalia "i privati invece di rilanciarla la hanno depredata e ora "vanno affittati tutti gli asset di Alitalia a Ita (la Newco, ndr) che deve partire immediatamente e poi si lavori a una soluzione strutturale, oggi chiudere in fretta significa chiudere male". Lo ha detto il deputato di Leu, e consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, intervenendo all'Assemblea capitolina straordinaria sulle sorti di Alitalia. Su Alitalia oggi in Aula Giulio Cesare in Campidoglio si sta tenendo "il secondo consiglio straordinario" che "abbiamo chiesto perché siamo a un passaggio cruciale per il futuro dell'Italia" dal momento che nella trattativa sul futuro della compagnia "sono coinvolti 12 mila lavoratori" e "un asset importante dello sviluppo nazionale che è il turismo. Alitalia impatta in modo importante su Roma: è il futuro della nostra città a essere direttamente coinvolto". Lo ha detto il deputato di Leu, e consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, intervenendo all'Assemblea capitolina straordinaria sulle sorti di Alitalia. "Mi colpisce - ha aggiunto - il disinteresse della classe dirigente di questa città. Alitalia è la più grande azienda privata che insiste su Roma. Nelle leggende metropolitane che si continuano a raccontare si fa finta di non ricordare che Alitalia è stata un'azienda al cento per cento privata" e che "il bilancio pubblico si è fatto carico di 12 mila esuberi. I privati invece di rilanciare hanno depredato Alitalia - ha sottolineato -. Arriviamo alla liquidazione straordinaria dopo un decennio di mala gestione privata" e a oggi "le condizioni europee sono irricevibili" perché "porterebbero allo spreco di altri miliardi di risorse pubbliche". (Rer)