Recovery: Pd, quota per il Sud inferiore alle attese, serve sforzo ulteriore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse complessive che il governo ha stanziato sul Pnrr sono pari a 210,91 miliardi (senza considerare i 13 circa dei fondi React-Eu): escludendo i 17,5 miliardi di spese di sistema, la ministra per il Sud Mara Carfagna ha dichiarato che, dei restanti 193,4 miliardi, 82 saranno destinati al Mezzogiorno. Così in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Piero De Luca, e i deputati Pietro Navarra e Ubaldo Pagano. “La chiarezza sull'assegnazione delle risorse al Sud in un capitolo autonomo è il risultato di una richiesta forte e determinata che il Partito democratico ha rivolto al governo in Parlamento: siamo lieti che il ministro Carfagna l'abbia accolta e si sia spesa per darne la dovuta evidenza nel documento finale da inoltrare a Bruxelles, ma è bene ribadire che la quota del Pnrr riservata al Mezzogiorno ricomprende oltre 21 miliardi del Fondo sviluppo e coesione, che sono risorse aggiuntive rispetto a Next Generation Eu che comunque sarebbero destinate per l'80 per cento al Mezzogiorno”, spiegano i deputati. “Rileviamo che l'ammontare effettivo degli interventi per il Sud previsti nel Pnrr sia molto inferiore alle attese, assorbendo una quota di poco inferiore del 34 per cento: apprezzando gli sforzi della ministra, non possiamo dunque essere soddisfatti e invitiamo il governo ad uno sforzo ulteriore nella redazione della versione finale del Piano”, concludono i deputati. (Com)