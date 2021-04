Bangladesh: coronavirus, per la prima volta più di cento decessi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha registrato oggi per la prima volta più di cento decessi per Covid-19 in un giorno, 101 per l’esattezza, e 4.417 nuovi casi. Lo riferisce il bollettino quotidiano della Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità. Il totale dei contagi è salito a 711.779 e quello delle vittime a 10.182, con un tasso di letalità del’1,43 per cento. I pazienti guariti sono 602.908, 5.694 più di ieri, con un tasso di recupero dell’84,7 per cento. Ieri sono stati effettuati 18.906 test in 257 laboratori autorizzati, con un tasso di positività del 23.36 per cento (il tasso complessivo è del 13,86 per cento). Il 14 aprile, a causa della nuova ondata epidemica in corso, è iniziato un lockdown nazionale di una settimana, fino al 21 aprile. La stessa misura era stata precedentemente imposta dal 5 all’11 aprile. (segue) (Inn)