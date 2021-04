Bangladesh: coronavirus, per la prima volta più di cento decessi in un giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese, in cui l’epidemia è emersa l’8 marzo 2020, il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali è stato in vigore dal 24 marzo al 31 maggio 2020. Con l’eccezione delle zone di contenimento, è stata poi avviata una graduale ripresa di tutte le attività. La chiusura delle scuole, delle università e degli altri istituti di istruzione, però, è stata prorogata più volte, l’ultima la settimana scorsa, ed è attualmente prevista fino al 22 maggio. La campagna di vaccinazione, dopo il lancio simbolico del 26 gennaio, è iniziata il 7 febbraio e oltre sei milioni di persone hanno ricevuto la prima dose. Dall’8 aprile è iniziata la somministrazione dei richiami, finora più di 500 mila. (Inn)