Giustizia: Sisto, commissioni per riforme al lavoro con rapidità

- La caratteristica peculiare delle commissioni che sono al lavoro al ministero della Giustizia sul processo penale, su quello civile, sull'ordinamento giudiziario, sulla giustizia tributaria e quella che si sta per aggiungere sulla magistratura onoraria, "è la rapidità. Mentre in passato i lavori delle commissioni terminavano a causa della sopraggiunta fine della legislatura, oggi i gruppi di lavoro si riuniscono due volte alla settimana e una volta a settimana in plenaria per concludere il proprio compito entro un mese. Competenza, riflessione, confronto ed efficienza: questo il metodo-Cartabia". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo alla seduta plenaria del Consiglio nazionale forense. (Com)