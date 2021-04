Covid: Occhiuto (FI), ottime notizie da cabina regia, Paese pronto a ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni prese nella cabina di regia sono "un'ottima notizia, finalmente, dal 26 aprile, si riaprono in sicurezza tantissime attività economiche: accolte le proposte che Forza Italia aveva illustrato ieri in conferenza stampa. Ristoranti e bar aperti anche a cena, teatri e cinema che torneranno a lavorare, scuole in presenza per tutti. È passata la linea del buon senso e della speranza. Complimenti al ministro Gelmini e a tutta la nostra delegazione al governo per i risultati raggiunti.Il Paese è pronto a ripartire". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera.(Com)