Ambiente: parte il master promosso dalla camera forense ambientale

- "Esperto nella Gestione dell'Ambiente" questa la nuova figura professionale prodotta dal Master promosso dalla Camera Forense Ambientale in collaborazione con RemTech Expo e che vede la partnership di realtà come: Confindustria Cisambiente, Green Building Council Italia, Fondazione Carta Etica del Packaging, Ambiente Spa, Artelia, Vdp, Criscuolo Eco-Petrol Service Srl e con il patrocinio dell'Ordine dei Chimici e dei fisici di Roma Luam. Lo riferisce un comunicato, secondo cui una figura dunque che sarà in grado di gestire le complessità di base derivanti da questo ambito e di orientarsi nella molteplicità delle fonti normative. Un Master che si configura come lo strumento migliore per qualificare la propria azione sia come professionisti autonomi che all’interno di imprese e PP.A:acquisendo competenze tecnico-giuridiche utile a garantire un efficace esercizio nella propria attività lavorativa. Sarà inoltre affiancato da un validissimo comitato scientifico presieduto da Amedeo Postiglione e che vedrà la partecipazione attiva di: Filomena Maggino, Giuseppe Vadalà, Vito Uricchio, Cinzia Pasquale, Lucia Leonessi, Francesco Legrenzi, Marco Mari, Silvia Paparella, Giovanni Corbetta, Lucio Costa, Carmela Criscuolo, Francesco Ventura e Patrizia Vianello. Il Corso è articolato in 18 moduli, della durata di 3 ore e 30 minuti ciascuno, per complessive 63 ore. Per garantire la continuità con i propri impegni professionali sono previste due sessioni d’aula a settimane alterne, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Il team dei docenti è costituito dai massimi esperti nazionali nel settore tecnico e giuridico della materia ambientale. Così, al trasferimento delle competenze si affiancherà l’importante conoscenza di aspetti pratico-operativi utili nello svolgimento del proprio lavoro. Inoltre saranno riconosciuti crediti formativi da parte degli Ordini Professionali di appartenenza. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso ed iscrizione alla Lista Esperti Ambientali della Cfa. I partecipanti potranno fruire di slides e dispense esclusive dei docenti e di iscrizione gratuita alla Cfa. (Com)