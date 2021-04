Germania: Covid, Merkel vaccinata con AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cancelliera tedesca, Angela Merkel, è stata somministrata la prima dose del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca. È quanto comunica il portavoce del governo federale, Steffen Seibert. Come dichiara il funzionario, dopo la vaccinazione Merkel ha dichiarato: “Sono lieta di aver ricevuto oggi la prima dose di AstraZeneca”. La cancelliera ha aggiunto: “Vorrei ringraziare tutti coloro che sono coinvolti nella campagna di vaccinazione, e tutti coloro che sono stati vaccinati”. In Germania, l'utilizzo del preparato di AstraZeneca e è sospeso per la popolazione di età inferiore ai 60 anni, a seguito degli effetti collaterali associati. Merkel ha 66 anni.(Geb)