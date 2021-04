Università: Casellati, soldi a istruzione e ricerca per investire in crescita e sviluppo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni euro destinato all’università e alla ricerca scientifica “è un euro investito nella crescita e nello sviluppo di tutto il sistema Paese”. Lo ha dichiarato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della cerimonia di inaugurazione del 799mo anno accademico dell'Università di Padova. La seconda carica dello Stato ha sottolineato come “Parlamento e governo per primi devono dare prova” di aver compreso ciò. “Le risorse ci devono essere e si chiamano Recovery Fund e Next Generation Eu. Risorse che dobbiamo usare non solo per rimediare ai danni della pandemia, ma per essere artefici di un nuovo rinascimento: nella società, nell’economia, nella cultura, nelle arti e nelle scienze”, ha aggiunto Casellati, che ha iniziato il suo discorso con saluti e ringraziamenti: “È sempre una bella emozione portare il mio saluto all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Padova. Saluto il Rettore Rosario Rizzuto, che ringrazio per l’instancabile passione con cui ha guidato in questi anni uno degli atenei più antichi e prestigiosi d’Europa. Un sentimento di ammirazione che voglio estendere ai docenti, al personale amministrativo e a tutti gli studenti”. (segue) (Rin)