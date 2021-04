Università: Casellati, soldi a istruzione e ricerca per investire in crescita e sviluppo Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I tanti progetti promossi quest’anno – pur tra le mille difficoltà dell’emergenza pandemica – così come quelli messi in cantiere per il prossimo futuro, sono ancora una volta espressione di un’energia inesauribile e sempre positiva. Un’energia che si riflette prima di tutto sul legame, indissolubile, con la città di Padova e i suoi cittadini. Penso alle iniziative artistiche, culturali e scientifiche più varie. A quelle che hanno animato la vita quotidiana della città, così come a quelle di caratura nazionale e internazionale. Come, ad esempio, la prossima pubblicazione della collana ‘Patavina Libertas’, in occasione degli 800 anni dell’Università, che sarà un piacere presentare ufficialmente al Senato. Un’opera di alto valore per ripercorrere le tante tappe di una storia secolare di arte e cultura, di lettere e scienze; di innovazione, talento, libertà e genio creativo. Penso poi – ha proseguito la presidente del Senato – alle tante collaborazioni con il mondo dell’impresa, dell’industria e dell’economia e al reciproco arricchimento che ne è derivato. Ma penso soprattutto a quei progetti ambiziosi rivolti a chi di questo Ateneo è il vero motore. Vale a dire, studenti, docenti e ricercatori. Come il campus universitario, destinato a diventare una vera e propria cittadella del sapere nel cuore della città. O come il ‘Palazzo delle Esperienze’. Dove le interconnessioni tra le discipline più diverse e la condivisione delle tecnologie più avanzate potrà aprire le porte a nuove ed entusiasmanti scoperte. Sono queste le idee e i progetti che fanno davvero la differenza”. “Una sfida di fronte alla quale, oggi come allora, il ruolo delle università è centrale. Perché è qui che si formano le donne e gli uomini che guideranno l’Italia di domani. Che saranno chiamati a immaginare e gestire i nuovi processi produttivi e le nuove dinamiche dei mercati; Che esploreranno le nuove frontiere della scienza e della medicina. Che daranno nuove prospettive all’arte, al diritto, alle lettere, alla filosofia, all’architettura, all’ingegneria”, evidenzia Casellati. (Rin)