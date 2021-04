Lavoro: rinnovo contratto Pa, Cisal firma ipotesi su comparti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sottoscritto con l'Aran e le altre sigle sindacali per la definizione dei comparti e delle aree per il periodo contrattuale è "un ulteriore passo verso il rinnovo dei contratti di categoria atteso da oltre 3 milioni di dipendenti pubblici". Lo ha detto il segretario confederale della Cisal, Massimo Blasi. "Nel testo è inoltre previsto l'impegno a definire, nelle prossime settimane, l'analogo accordo anche per le aree della dirigenza pubblica. Aspettiamo adesso - ha concluso Blasi - che il governo e le Autonomie Locali tengano fede agli impegni presi e che vengano emanate, nel più breve tempo possibile, le direttive all'Aran per l'avvio della stagione negoziale".(Com)