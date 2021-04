Speciale scuola: Rizzoli, obiettivo portare sistema Its lombardi da 3.500 a 30mila studenti in cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia punta sugli Its, gli Istituti Tecnici Superiori, per favorire la ripresa dell'occupazione e consentire ai giovani di intraprendere percorsi formativi che garantiscano un ingresso a pieno titolo nel mondo del lavoro. Il tema è stato sviluppato dall'assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli intervenuta in diretta streaming al convegno "Le competenze per la Transizione 4.0: l'esperienza degli Its Lombardi", organizzato da Confindustria Lombardia in collaborazione con Adapt. "La sfida dei prossimi mesi - ha dichiarato l'assessore alla Formazione e al Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli - è quella di gettare le basi per definire il futuro prossimo del sistema Its Lombardo con l'obiettivo ambizioso di passare nel giro di cinque anni dagli attuali 3.500 studenti ad oltre 30mila, garantendo però lo stesso livello qualitativo dei percorsi e la stessa efficacia in termini di risultati occupazionali. Far crescere il sistema Its è un dovere per una Regione che vuole guardare con fiducia al futuro e che vuole soddisfare sia le esigenze sia delle aziende che dei nostri giovani". (Com)