Recovery: Mandelli (FI) su professioni, al lavoro anche per Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "sta lavorando per raddrizzare ciò che in passato non ha oggettivamente funzionato, in un'ottica di impulso e cambiamento: ci impegneremo affinché le nostre istanze vengano recepite nel Def e nello scostamento di bilancio, così come è già accaduto per il piano vaccinale". Così il deputato e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni, Andrea Mandelli, intervenendo a un incontro online con Confcommercio Professioni. "Abbiamo già ottenuto, tra le altre cose, l'approvazione dell'Iscro e il superamento dei codici Ateco per i sostegni, ora stiamo ragionando sull'ampliamento dei prestiti garantiti dallo Stato e sul loro e allungamento a 30 anni". "I nostri prossimi obiettivi - ha proseguito - anche in vista del Recovery Plan, riguardano un fisco più equo e sostenibile, l'allargamento dell'esonero contributivo per il 2021 per le partite Iva, il rafforzamento dell'Iscro, sgravi fiscali e incentivi per aumentare l'occupazione, digitalizzazione, formazione ed educazione, sburocratizzazione. Vogliamo fare in modo che anche il Recovery consideri i professionisti, le partite Iva, i lavoratori autonomi e le società dei professionisti alla stessa stregua di imprese e lavoratori", ha concluso. (Com)