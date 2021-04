Mediterraneo orientale: incontro a Paphos tra ministri Esteri Cipro, Emirati, Grecia e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Cipro, Grecia, Emirati e Israele si incontreranno oggi per colloqui di due giorni sul Mediterraneo orientale a Paphos, sulla costa occidentale cipriota. Lo hanno confermato i ministeri degli Esteri di Cipro e Israele. I colloqui di Paphos saranno i primi in questo formato a coinvolgere i quattro Paesi a cui prenderanno parte rispettivamente i ministri Nikos Christodoulides (Cipro), Nikos Dendias (Grecia) e Gabi Askenazi (Israele), mentre il ministro emiratino Abdullah bin Zayed bin Sultan al Nahyan seguirà in videoconferenza. Come riferito ieri dal ministero degli Esteri di Israele l’incontro verterà anzitutto su questioni di natura economica e di sicurezza, ma tratterà anche la comune lotta alla pandemia di Covid-19. Il ministero degli Esteri di Cipro ha riferito da parte sua che i colloqui a quadripartiti affronteranno anche le prospettive di cooperazione aperte dalla normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti avvenuta lo scorso settembre 2020 con la firma degli Accordi di Abramo a Washington. (segue) (Res)