Speciale energia: Gava, estendere superbonus a strutture ricettive per turismo sostenibile

- La misura del superbonus al 110 per cento per l’edilizia è "molto importante per l’economia e, soprattutto, va nella direzione dell’efficientamento energetico, cioè contribuisce ad evitare che vi siano sprechi di energia". Lo ha detto il sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava, deputato e responsabile del Dipartimento Ambiente della Lega, in una intervista a Libero Tv. "Per questa ragione abbiamo sostenuto la proroga al 2023, ma non basta. I dati a disposizione e l’esperienza dimostrano che questo strumento è stato sottoutilizzato perché molti hanno ritenuto troppo complicato ricorrervi. Ecco perché riteniamo che si debbano semplificare le procedure tagliando la burocrazia. Non basta. Per rendere più efficiente il superbonus abbiamo chiesto di allargare la platea dei potenziali beneficiari alle strutture ricettive, come per esempio gli alberghi e gli agriturismi. Così facendo - ha spiegato - potremo finalmente mettere in pratica l’idea di 'turismo sostenibile'". (Rin)