Speciale energia: Shell, entro il 2050 nessuna riserva di petrolio e gas inutilizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia anglo-olandese Royal Dutch Shell ritiene che la maggior parte degli idrocarburi dalle sue riserve di petrolio e gas sarà prodotta entro il 2050, minimizzando il rischio di asset bloccati mentre si prepara a ridurre le sue emissioni di gas serra nei prossimi decenni. In un documento destinato agli investitori, Shell ha dichiarato che circa il 75 per cento delle sue riserve provate di petrolio e gas sarà prodotto entro il 2030, con un ulteriore 3 per cento prodotto dopo il 2040. Dalla fine del 2019, Shell ha cancellato oltre 20 miliardi di dollari dal valore delle sue riserve di petrolio e gas dopo aver abbassato le prospettive per i prezzi delle materie prime a causa della transizione energetica e dell'impatto sulla domanda della pandemia di Covid-19. La società ha affermato che si concentrerà sull'idrogeno, i biocarburanti e l'eolico offshore, nonché sulle tecnologie che risucchiano il carbonio e sulla piantagione di alberi, ma deve ancora delineare piani precisi per raggiungere l'obiettivo. La sua spesa annuale, tuttavia, rimarrà concentrata su petrolio e gas nei prossimi anni. (Beb)