Speciale energia: deputato russo Zavalny, Nord Stream 2 potrebbe essere pronto ques'estate

- La Russia questa estate potrebbe completare la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 e inviare le prime forniture alla Germania. Lo ha affermato il capo della commissione per l'energia della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) Pavel Zavalny, in un incontro con una delegazione di deputati del Bundestag tedesco. “Ci auguriamo vivamente che entro la fine dell'estate tutti i lavori del progetto, per la messa in servizio e la fornitura di gas, saranno completati ed entro la fine dell'estate c'è la speranza che la Germania possa ricevere le prime forniture di gas", ha detto Zavalny. Il parlamentare ha anche affermato che la Russia considera la concentrazione di navi da guerra e aerei attorno alla nave Fortuna – chiatta posatubi impegnata nei lavori di costruzione – come una provocazione, ma niente di più. "Siamo lontani dal pensare che seguiranno atti concreti. Sono solo tentativi di ritardare la costruzione", ha detto Zavalny. (Rum)