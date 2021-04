© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra quattro anni sarà in vendita la prima Ferrari tutta elettrica. "Questa è la transizione ecologica che ci piace. Tecnologia ed energia pulita sono il connubio vincente: come Paese dobbiamo correre veloci, come una Ferrari". Lo scrive su Twitter la sottosegretaria alla Transizione ecologica, Vannia Gava, dopo l’annuncio di John Elkann. (Rin)