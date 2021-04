Speciale energia: Algeria, Sonatrach risolve contratto con Petroceltic su concessione gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina Sonatrach ha annunciato di aver risolto in data 12 aprile 2021 il contratto per l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi sul perimetro Isarène (blocchi 228 e 229a), concluso il 26 settembre 2004 con la società Petroceltic International Plc, relativo a le attività di prospezione, ricerca, sfruttamento e trasporto mediante condotte di idrocarburi. Sonatrach ha dichiarato di aver proceduto a tale risoluzione "in conformità con il contratto e in particolare le clausole che riconoscono questo diritto". L’azienda algerina ha aggiunto "di aver esercitato questo diritto dopo aver chiesto invano alla Petroceltic di adempiere ai suoi obblighi contrattuali". Il comunicato aggiunge che “in virtù della notifica di cessazione, viene concesso un periodo a Petroceltic per effettuare il trasferimento delle operazioni petrolifere a Sonatrach". (Ala)