Speciale energia: Spagna, via libera ad Econer per quotazione in Borsa

- La compagnia energetica Econer ha ricevuto il via libera dalla Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv) per la quotazione in Borsa con una valutazione che oscilla tra i 418 ed i 472 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", Econer si aspetta di raccogliere almeno 181 milioni di euro per sostenere il piano di crescita della società. Ecoener dispone attualmente di 141 MW di progetti rinnovabili, mentre altri 142 MW sono in fase costruzione e 1,5 GW in via di sviluppo. Nel 2020 Econer ha registrato un fatturato di 36,8 milioni in aumento del 9 per cento rispetto all'anno precedente. (Spm)