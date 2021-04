Lazio: Palozzi-Di Ruscio, interrogazione su aumento tariffe consorzio bonifica Conca di Sora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata di oggi abbiamo depositato una interrogazione urgente in merito al Consorzio di bonifica Conca di Sora - attualmente commissariato dalla Regione Lazio - il quale avrebbe aumentato in maniera eccessiva e ingiustificata le tariffe per gli utenti e, al contempo, aggiornato i ruoli inglobando così nel consorzio anche terreni ed abitazioni che prima erano considerati fuori dal perimetro consortile". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo, Adriano Palozzi, e il responsabile del comitato promotore cittadino Cambiamo Sora, William Di Ruscio. (segue) (Com)