Lazio: Palozzi-Di Ruscio, interrogazione su aumento tariffe consorzio bonifica Conca di Sora (2)

- "Siamo di fronte a una situazione inaccettabile e fuori luogo, visto e considerato anche che tali incrementi tariffari andrebbero a colpire negativamente i cittadini di Sora e dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile, in un momento di grande crisi economica dovuta alla emergenza pandemica. Per questa ragione - spiegano ancora - abbiamo posto la delicata vicenda all'attenzione del presidente Zingaretti al fine di sapere quali azioni la Regione Lazio vuole mettere in campo per verificare la legittimità e l'opportunità delle scelte del Commissario del consorzio di Bonifica Conca di Sora e se la Regione intende porre in essere azioni volte alla verifica della qualità dei servizi erogati dal Consorzio stesso. Servono risposte immediate e convincenti". (Com)