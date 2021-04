Ue: Gentiloni, sosteniamo esplorazione progetto euro digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Commissione europea sostiene l'esplorazione di un progetto dell'euro digitale, come "elemento potenzialmente importante di un settore della finanza digitale forte e innovativo e di sistemi di pagamento più efficienti e resilienti". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo. "Un euro digitale potrebbe anche sostenere obiettivi politici più ampi: la digitalizzazione della nostra economia; un'aperta autonomia strategica; e rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro", ha aggiunto. Inoltre, "potrebbe integrare il contante e il già ricco pannello di soluzioni di pagamento al dettaglio private esistenti". La consultazione della Banca centrale europea (Bce) su questo argomento, per Gentiloni, "ha contribuito a chiarire ciò che conta per i cittadini e le imprese, a cominciare dalla privacy e la sicurezza. Ha dimostrato che un euro digitale implica sia opportunità che rischi, che devono essere attentamente presi in considerazione mentre andiamo avanti. Ecco perché la Commissione è impegnata in una cooperazione molto stretta con la Bce a livello tecnico su questo progetto".