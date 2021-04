Ue: Gentiloni, sosteniamo esplorazione progetto euro digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Ue ha spiegato che bisogna capire meglio "come l'euro digitale potrebbe indurre ulteriori guadagni in termini di efficienza dei pagamenti e innovazioni nell'Ue e come influenzerebbe il nostro sistema di pagamento; come potrebbe migliorare l'inclusione finanziaria; come dovrebbe essere distribuito l'euro digitale; come potrebbe sostenere la digitalizzazione dell'economia in modo più ampio e la costruzione di un mercato unico digitale; e come garantire il rispetto dei più elevati standard di protezione dei dati e antiriciclaggio". Per lavorare su queste domande "di vitale importanza", secondo Gentiloni, servirà tempo, "sia dal punto di vista tecnico che legale" e poi "di scelte politiche". (Beb)