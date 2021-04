Cimiteri: Politi-Bordoni (Lega), giusta protesta operatori imprese funebri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Davide Bordoni, consigliere Lega e segretario d'Aula, in una nota dichiarano: "Abbiamo partecipato insieme agli operatori delle imprese funebri al sit – in di protesta organizzato oggi davanti il Campidoglio. A causa dei pesanti disservizi in capo all'Ama, l'attività di tumulazione ha subito un forte arresto, e si è giunti ad una soluzione tampone contingentando le salme". "Gli operatori delle pompe funebri - spiegano - hanno più volte sollecitato Ama e Comune a ravvedere soluzioni che mirino a superare le difficoltà in cui si trovano a lavorare, anche nell'interesse della collettività, ma ad oggi il loro grido, portavoce anche dei tanti cittadini in situazioni penose, resta inascoltato. A questo punto stiamo valutando una denuncia per omissione di atti di ufficio verso Ama e solleciteremo il Consiglio straordinario che abbiamo richiesto sulla questione. Non è più possibile aspettare, le salme in attesa sono già duemila e se non si individueranno soluzioni immediate il sistema di tumulazione della Capitale andrà in stallo. L'amministrazione Raggi non può permettersi moralmente di restare sorda davanti ad una tale problematica".(Com)