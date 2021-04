Milano: Barberis (Pd) prorogare esenzione Cosap fino a dicembre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In previsione delle riaperture dei locali e con l’arrivo della bella stagione, è importante favorire l’incontro tra le persone in spazi all'aperto, dove con le dovute misure di sicurezza sono minori i rischi di contagio. Per questo insieme all’amministrazione ci siamo attivati per chiedere al Governo la proroga dell’esenzione dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico per tutto il 2021". Lo afferma in una nota Filippo Barberis capogruppo del Partito democratico a Palazzo Marino. "Insieme ai provvedimenti appena approvati sulla rateizzazione straordinaria dei debiti verso l’amministrazione e al lavoro che stiamo facendo per rinviare in autunno i pagamenti e per rinnovare gli sconti sulla Tari alle attività colpite da lockdown - prosegue Barberis - il Comune di Milano vuole dare un sostegno concreto a molte attività economiche che devono essere aiutate a rialzarsi, salvaguardando così anche migliaia di posti di lavoro". (Rem)