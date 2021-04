Francia: premier Castex, terza ondata Covid lontana dall'essere finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza ondata di coronavirus in Francia "è lontana dall'essere finita". Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, durante una visita in un centro ospedaliero di Caen, in Normandia. Tuttavia, ha spiegato il premier, si registrano un certo numero di "evoluzioni favorevoli". Il primo ministro ha poi annunciato che continuano i lavori per migliorare la retribuzione del personale sanitario. "Abbiamo lanciato una bazzecola da 7 miliardi di euro solamente per questo", ha osservato ironicamente il capo del governo di Parigi. (Frp)