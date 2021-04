Roma: Lollobrigida (Fd'I), dovere istituzioni tenere viva memoria fratelli Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 16 aprile del 1973 fu data alle fiamme la casa della famiglia Mattei a Primavalle, dove rimasero uccisi i fratelli Stefano e Virgilio. La loro unica colpa quella di essere figli del segretario della locale sezione del Msi. Negli anni Settanta l'odio politico strappò alla vita molti ragazzi e distrusse altrettante famiglie". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Oggi è dovere delle istituzioni - aggiunge - tenere viva la memoria dei fratelli Mattei e di tutte le vittime degli anni di piombo. Un monito per tutti, soprattutto per i più giovani, affinché non accada mai più". (Com)