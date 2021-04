Armenia: Polonia, ministero Esteri annuncia nuovi aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha risposto all'appello del governo dell'Armenia con l'invio di nuovi aiuti umanitari. Lo si legge oggi in un comunicato del ministero degli Esteri di Varsavia. Un volo partito ieri dall'aeroporto di Cracovia ha trasportato coperte, termometri, disinfettante e altri aiuti a Erevan, perché siano destinati alla popolazione civile che soffre le conseguenze del conflitto in Nagorno-Karabakh. "Come nel caso di invii precedenti, anche questo non sarebbe stato possibile senza gli sforzi unitari della cancelleria del primo ministro, del ministero degli Esteri e di quello della Difesa", ha detto il viceministro polacco Pawel Jablonski. "Vittime civili, danni a case e infrastrutture pubbliche, in particolare scuole, strade, reti elettriche, idriche e del gas e fognature, sono stati riportati da entrambe le parti del conflitto. La sua escalation ha provocato paura nella popolazione e decine di migliaia di persone sono state costrette a fuggire dai loro luoghi di residenza alla ricerca di sicurezza", si legge nella nota del dicastero. (Vap)