Milano 2021: Bolognini (Lega), Albertini candidato? Vince la squadra, poi vedremo chi sarà il capitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Albertini candidato sindaco a Milano per il centrodestra? L'importante è che il centrodestra sia unito sia come società civile (penso ad Albertini, Crolla, Rasia, Vedani, Olivares) sia come rappresentanti della politica (penso a Sardone, Salvini, Gelmini, Morelli, De Corato, Senna). Noi la politica la viviamo sul territorio, non pensiamo di mandarli a Roma per fare i capi dipartimento perché crediamo nella città. Qui c'è una politica bella che ha voglia di stare in mezzo alla gente e risolvere i problemi e con tutti questi nomi che ho detto vuole dialogare con la società civile per trovare il miglior schema per Milano. Vince la squadra, poi vedremo chi sarà il capitano...". Lo ha dichiarato il Commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier e assessore regionale Stefano Bolognini durante il presidio di oggi davanti alla moschea abusiva in viale Jenner 50, a Milano commentando la notizia sulla telefonata intercorsa tra Matteo Salvini e Gabriele Albertini. "Il fatto che ci sia identità di pensiero e idee sullo sviluppo della città tra Salvini e uno dei migliori sindaci che Milano ricordi – ha proseguito Bolognini - è sicuramente importante , poi vedremo se si candiderà a sindaco o meno. Noi oggi viviamo con le eccellenze, pensiamo ai grattacieli o altre opere, sono progetti fatti con quella giunta, è chiaro che se hai idee così non puoi che essere che d'accordo". (Rem)